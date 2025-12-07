Нетаньяху сообщил о приближении к реализации второй фазы мирного плана США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза реализации плана США по прекращению огня в секторе Газа близится к завершению. Вскоре стороны рассчитывают перейти ко второму этапу, который предполагает разоружение движения «Хамас» и демилитаризацию Газы.

«После долгожданного возвращения тела последнего заложника, старшего сержанта Рана Гвили, мы вскоре планируем перейти ко второму этапу»,— заявил господин Нетаньяху (цитата по The Times of Israel). Он также сказал, что реализовать вторую фазу будет сложнее, чем первую.

Премьер-министр Израиля объявил, что в декабре встретится с президентом США Дональдом Трампом. На переговорах он планирует обсудить «возможности для мира», а также то, «как положить конец правлению “Хамас” в секторе Газа».

Третьим этапом станет «дерадикализация Газы», добавил Биньямин Нетаньяху. По его словам, примеры других стран — Германии, Японии и государств Персидского залива — показывают, что такие изменения возможны и в анклаве.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением «Хамас» вступило в силу 10 октября. «Хамас» освободил всех 20 оставшихся в живых заложников. В ответ Израиль выпустил около 2 тыс. палестинских заключенных. Сейчас палестинская сторона продолжает передавать Израилю останки погибших в плену заложников. «Хамас» уже вернул тела 27 погибших.