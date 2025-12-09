Главе военного представительства Минобороны предъявили обвинение

Владимиру Куимову, главе военного представительства Минобороны, предъявлено обвинение в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

По данным следствия, в 2022 году между государственным заказчиком и ООО «Крым-Авто» были заключены многомиллионные контракты на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта в Крыму. Контроль за исполнением договоров был возложен на господина Куимова.

Следователи установили, что в 2022–2024 годах он получал денежные средства от руководства компании в качестве взятки за покровительство при выполнении контрактов. При этом условия контрактов фактически выполнены не были.

Господина Куимова заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что главу военного представительства Минобороны задержали сотрудники ФСБ в Татарстане.

Анна Кайдалова