Главе военного представительства Минобороны предъявили обвинение
Владимиру Куимову, главе военного представительства Минобороны, предъявлено обвинение в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.
По данным следствия, в 2022 году между государственным заказчиком и ООО «Крым-Авто» были заключены многомиллионные контракты на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта в Крыму. Контроль за исполнением договоров был возложен на господина Куимова.
Следователи установили, что в 2022–2024 годах он получал денежные средства от руководства компании в качестве взятки за покровительство при выполнении контрактов. При этом условия контрактов фактически выполнены не были.
Господина Куимова заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что главу военного представительства Минобороны задержали сотрудники ФСБ в Татарстане.