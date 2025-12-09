Омбудсмен ДНР: республика готова к разбирательству по военным преступлениям

Правозащитники располагают доказательной базой о фактах нарушения прав человека на территории Донецкой народной республики (ДНР) в период с 2014 по 2022 год и готовы предоставить ее для расследования военных преступлений. Об этом уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила в интервью «Ъ». Она выразила уверенность в том, что по итогам конфликта будет запущено разбирательство, а преступления не останутся без последствий.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Дарья Морозова

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

«Любая война заканчивается. В любом случае будет разбирательство — военные преступления не имеют срока давности,— сказала Дарья Морозова. — И когда до этого дойдет дело, у нас будет наготове вся необходимая доказательная база по периоду с 2014 по 2022 год. И эта база железобетонная».

«Ни один погибший, раненый или морально пострадавший у нас на территории не должен остаться забытым и безнаказанным»,— добавила она.

Госпожа Морозова рассказала, что еще до вхождения ДНР в состав РФ правозащитникам удалось «добиться изменения риторики и тональности отчетов ООН» о ситуации с правами человека. Она напомнила о ситуации, когда МИД РФ использовал собранные ими факты в Международном суде ООН, где Украина в 2017 году инициировала дело против России. «Для меня, как правозащитника, это было очень важно. Ведь большую часть фактов о нарушениях прав человека мы собирали, будучи еще представителями непризнанного государства, к которым на международном уровне обычно относятся с недоверием и пренебрежением, поэтому нам было важно зафиксировать и представить информацию на таком уровне, который никто не мог бы поставить под сомнение»,— подчеркнула собеседник «Ъ».

Омбудсмен также рассказала, что с 2022 года сотрудничество республики с международными организациями по вопросу контроля ситуации с правами человека практически прекратилось. До этого в Донецке находились офисы международных организаций — УВКПЧ, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ, МККК, ОБСЕ. С помощью этих каналов правозащитники доводили факты нарушений до ООН, главы миссии УВКПЧ в Донецке и главы миссии по Украине. В настоящее время представителей Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на территории ДНР нет, контакты с остальными структурами также практически сведены на нет.

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко