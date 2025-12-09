Омбудсмен ДНР раскрыла статистику по погибшим и раненым гражданским с 2014 года

С начала специальной военной операции на территории нынешней Донецкой народной республики (ДНР) погибли 9829 человек. Ранения различной степени тяжести получили 16 085 человек. Об этом уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова рассказала в интервью «Ъ».

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Дарья Морозова

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

За без малого четыре года операции погибло 5467 человек, в том числе 159 детей, рассказала Дарья Морозова. Это на более чем 1 тыс. человек больше, чем с 2014 по 2022 год. Ранения различной степени тяжести получили 8266 человек, в том числе 589 детей.

С начала вооруженного конфликта в 2014 году и до начала СВО на территории республики погибло 4362 человека, в том числе 91 ребенок. Ранения различной тяжести получили 7819 человек, в том числе 453 ребенка.

В интервью уполномоченный по правам ребенка также упомянула «Аллею ангелов» — мемориальный комплекс в Парке Победы на территории ДНР, увековечивающий память о детях Донбасса. «Вы знаете наверняка о нашей "Аллее ангелов", которая для украинской стороны по-прежнему не существует,— сказала Дарья Морозова. — Они на весь мир трубят, что это фейк. Мы бы тоже, если честно, хотели бы, чтобы это был фейк. Но это не так. Эти дети погибли. У них украли жизнь, а у их родителей смысл жизни».

