Более 40 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев в начале декабря

С 1 по 7 декабря мошенники похитили у жителей Нижегородской области 41 млн руб. Полиция зарегистрировала 77 таких преступлений, сообщили в региональном управлении МВД.

Чаще всего злоумышленники использовали схемы «Звонок от службы безопасности банка» (36 случаев), «Мошенничество при онлайн-покупке» (20 случаев) и «Предложение дополнительного заработка» (10 случаев).

Как писал «Ъ-Приволжье», за 11 месяцев 2025 года киберпреступники похитили у нижегородцев более 3 млрд руб. Основная часть таких правонарушений приходится на дистанционные мошенничества (51%).

Елена Ковалева