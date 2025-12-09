«Южуралмост» проиграл спор о взыскании 181 млн рублей с мэрии Челябинска

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска АО «Южуралмост» к администрации регионального центра о взыскании 181,6 млн руб. Решение принято 9 декабря, сообщает пресс-служба суда. Подрядчик требовал вернуть долга за расторгнутый контракт.

Иск компания подала в 2022 году. Предметом спора стал договор 2017 года на возведение мостов, ремонт и строительство дорог, заключенный управлением дорожного хозяйства администрации с подрядчиком по начальной цене 606,6 млн руб. В январе 2019 года контракт расторгли по соглашению сторон. По факту выполненных работ «Южуралмосту» выплатили 540,8 млн руб., контракт в части остальных 65,7 млн руб. оставили без исполнения.

Кроме того, суд отказал компании в возврате неких возведенных в 2018 году строений. Изначально подрядчик подал отдельный иск по этому поводу, но вскоре его объединили в одно производство с основным.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае этого года было прекращено дело о банкротстве «Южуралмоста». Бывший акционер Геннадий Вильшенко погасил требования шести компаний и ФНС России на общую сумму 560 млн руб.

Виталина Ярховска