Зарубежные СМИ: Что происходит вокруг сделки по продаже Warner Bros.?

Paramount пытается перебить ставку Netflix. Компания направила предложение о покупке Warner Bros. напрямую акционерам. Она готова заплатить $108 млрд за активы, то есть на $25 млрд больше, чем стриминговый гигант. Речь о покупке всех киностудий конгломерата, сервиса HBO Max, а также медиафраншиз «Гарри Поттер», DC Comics, «Игра престолов» и «Клан Сопрано». При этом ранее Warner Bros. согласилась продать активы Netflix. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что сделка еще потребует его одобрения. Как отмечают мировые СМИ, глава Белого дома поддерживает близкие отношения с гендиректором Paramount. Кроме того, среди финансовых партнеров компании фигурирует и зять президента Джаред Кушнер. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

За последние три месяца Paramount шесть раз пыталась купить Warner Bros. В письме совету директоров концерна глава компании Дэвид Эллисон заявляет о серьезных гарантиях. По информации Bloomberg, речь о деньгах корпорации Oracle и согласованных кредитах от крупных американских банков. К сделке также могут быть привлечены ближневосточные партнеры Джареда Кушнера. У зятя Дональда Трампа уже есть опыт успешного сотрудничества с саудовским инвестфондом: в сентябре 2025-го организация приобрела игровую студию Electronic Arts за $55 млрд.

На этом фоне руководство Netflix заверило инвесторов, что именно они станут конечными владельцами Warner Bros., пишет Axios. Несмотря на это, на закрытии торгов 8 декабря котировки стримингового сервиса упали на 3,5%. Показатели Paramount, наоборот, подскочили на 9%.

Netflix также не сомневается, что сопротивление со стороны антимонопольных регуляторов будет преодолено. Конкурирующее предложение Paramount компания назвала ожидаемым и невыгодным. «Наша сделка отвечает интересам потребителей, инноваций и креаторов. Мы уверены, что доберемся до финиша»,— заявил соруководитель Netflix Тэд Сарандос. По всей видимости, оптимизм топ-менеджера подкреплен его недавней встречей с Трампом в Белом доме, рассуждает The New York Times.

При этом американский президент уже поспешил откреститься от обвинений в том, что он может повлиять на результат соглашения. Политический подтекст происходящего очевиден, отмечает The Washington Post. Ранее Трамп конфликтовал с Paramount и даже взыскал с компании $16 млн за некорректный монтаж его дебатов с Камалой Харрис. Но родственные связи намного более значимы для главы Белого дома, говорят собеседники газеты. По их мнению, точку в борьбе за Warner Bros. ставить еще рано, но пока предложение Paramount выглядит убедительнее во всех аспектах, включая и финансовый.