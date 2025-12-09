В Японии опровергли сообщения об отказе использовать замороженные активы России

Япония всегда действовала в интересах Украины и с учетом собственных национальных интересов, заявил замминистра финансов Ацуси Мимура. Так он прокомментировал публикацию Politico, согласно которой Токио не поддержал план ЕС использовать замороженные российские активы для выдачи кредита Украине.

«Это абсолютная ложь»,— сказал господин Мимура (цитата по Reuters).

В Японии заморожены российские активы на сумму около $30 млрд. Politico писал, что отказ Токио разрушил надежды Брюсселя на глобальную поддержку инициативы.