В Тобольске выставили на торги бывшее приходское училище для девушек

В Тобольске (Тюменская область) выставили на торги здание, в котором в XIX веке располагалось первое приходское училище для девушек. Объявление о продаже объекта культурного наследия федерального значения размещено на сайте государственного института развития ДОМ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Здание расположенное на улице Мира, 18,, будет продано вместе с правом аренды земельного участка площадью 0,11 га. Общая площадь объекта — 296,6 кв. м. Начальная цена лота составляет 300 тыс. руб. Прием заявок продлится до 19 января 2026 года. Победитель торгов, который определится 23 января, получит право на льготное финансирование по ставке 9% годовых на разработку проектной документации, реставрацию и приспособление здания под современное использование.

Историческое двухэтажное каменное здание было построено в конце XVIII века. В разное время им владели купцы Смородинников и Дранишников, а в 1852 году его приобрел декабрист Александр Муравьев для расширения женского училища. В советский период здесь размещался Тобольский педагогический институт. В настоящее время памятник архитектуры сохранился фрагментарно и находится в неудовлетворительном состоянии.

Ранее, в Тобольске был ваставлен на торги жилой дом XVIII века за 885 тыс. руб.

Полина Бабинцева