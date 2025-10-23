В Тобольске выставили на торги историческое здание XVIII века

В Тобольске на торги выставили историческое здание XVIII века, расположенное на ул. Ленина, 22. Объявление размещено на сайте ДОМ.РФ. Начальная цена лота составляет 885 тыс. руб., заявки принимаются до 17 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

В лот входит продажа здания площадью 382,7 кв. м и аренда прилегающего участка в 0,10 га. Здание находится в центре города, в 460 м. от территории Тобольского кремля.

Дом, признанный объектом культурного наследия федерального значения, был построен в 1770 -1780-х годах. Изначально он принадлежал купцу Назарову, а позже перешел к владельцу пряничного цеха, купцу Русакову. Некоторое время в здании располагалась тобольская полиция. В 1987 году здание было поставлено на государственную охрану.

Сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. Новому собственнику необходимо будет провести реставрацию и соблюдать все требования по содержанию объекта.

Полина Бабинцева