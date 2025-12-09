ГК ТОЧНО организовала для жителей Краснодара «Народные гуляния»

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) организовал в парке «Родные просторы» семейный праздник «Народные гуляния», который посетили более 500 гостей.

Фото: Группа Компаний ТОЧНО

Предновогоднее мероприятие объединило не только жителей микрорайона, но и всех горожан, которые приехали в этот день в парк «Родные просторы».

Гостей встречали Дед Мороз со Снегурочкой и команда эльфов: они угощали присутствующих мандаринами и создавали новогоднее настроение. На центральной площади была организована открытая кухня с горячей едой и напитками, для детей работал снежный тир, проводились игры и конкурсы. А одной из самых популярных точек стала фотобудка с фирменным логотипом мкр «Родные Просторы»: в ней жители могли бесплатно сделать семейные фото на память.

Праздник подчеркнул ключевую стратегию ГК ТОЧНО: инвестировать не только в жилое строительство, но и в общественные пространства. Девелопер возводит социальные объекты, благоустраивает парки и даже после сдачи домов остается активным участником жизни микрорайонов, где регулярно проводит мероприятия для жителей.

«Родные Просторы» — это комплекс с продуманной инфраструктурой: здесь уже функционирует школа, которая в 2023 году была признана лучшим социальным объектом в Краснодарском крае, работают два детских сада, планируется возведение третьего. Открыт храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, идет строительство детско-взрослой поликлиники и фитнес-центра.

Такое сочетание социальной и рекреационной инфраструктуры формирует самодостаточную среду, где молодые семьи могут комфортно жить, а дети учиться и развиваться, не выезжая за пределы района. Учитывая планы по переносу делового и административного центра города в агломерацию «Новый Краснодар», «Родные Просторы» становятся перспективной точкой притяжения как для молодых семей, так и для специалистов, рассматривающих покупку жилья с прицелом на будущее.

На празднике у гостей была возможность первыми узнать о специальных предложениях от ГК ТОЧНО. Так, чтобы сделать преимущества жизни в «Родных Просторах» и других проектах доступными для большего количества семей, девелопер запустил акцию «Берите сейчас, но это вам на Новый год». В рамках нее квартиру в жилых комплексах ТОЧНО можно приобрести со скидкой до 26%.

Подробные условия акции можно узнать в офисе продаж и на официальном сайте компании. Сроки акции: 01.11.2025—31.12.2025

