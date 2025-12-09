«АГЖО-Сергач» после трех проверок полигона ТКО оштрафовали на 800 тысяч рублей

ООО «АГЖО-Сергач» в Нижегородской области после проверок Росприроднадзора в августе и сентябре 2025 года оштрафовали совокупно на 800 тыс. руб. Об этом сообщили в территоральном управлении ведомства 9 декабря.

В августе при внеплановой проверке полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе села Ачка надзорный орган зафиксировал накопление отходов на необорудованных для этих целей площадках. Кроме того, на всем теле нашли отходы, включающие полезные компоненты, захоронение которых запрещено. В санитарно-защитной зоне выявили отходы, разлетевшиеся с тела полигона. Также на объекте частично отсутствовало ограждение. За эти нарушения компанию оштрафовали на 300 тыс. руб.

В тот же период были зафиксированы факты размещения отходов за периметром карты с западной и южной стороны полигона: площадь отходов незаконно увеличили на 1,77 тыс. кв.м. За это юридическое и ответственных должностных лиц оштрафовали в общей сложности на 250 тыс. рублей.

На ту же сумму их оштрафовали и по итогам плановой проверки в сентябре. Тогда нарушения касались негативного влияния на почву: на прилегающих земельных участках зафиксированы превышения по загрязняющим веществам, включая свинец, нефтепродукты, мышьяк и ртуть. Специалисты Росприроднадзора производят расчет вреда почве, который также предъявят к возмещению.

Галина Шамберина