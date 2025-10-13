Росприроднадзор выявил незаконное увеличение площади полигона ТБО «АГЖО-Сергач»

Территориальное управление Росприроднадзора выявило очередные нарушения на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «АГЖО-Сергач» в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 13 октября.

Плановая проверка полигона в районе села Ачка показала превышение вредных веществ в почве, включая свинец, нефтепродукты, мышьяк, ртуть и другие. «Это говорит о том, что юридическое лицо в нарушение Земельного кодекса РФ не проводит необходимые мероприятия по защите и охране почв от загрязнения и иного негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель на прилегающих к полигону участках»,— отмечается в пресс-релизе. Компании выдали предписание об устранении нарушений, юрлицо и должностных лиц хотят привлечь к административной ответственности.

Также в ведомстве сообщили, что в августе при внеплановой проверке, проведенной по требованию природоохранной прокуратуры, были зафиксированы факты размещения отходов за периметром карты с западной и южной стороны полигона: площадь размещенных отходов незаконно увеличили на 1,77 тыс. кв.м.

Помимо этого, на полигоне выявили несколько мест накопления отходов на необорудованных площадках, а на самом теле полигона обнаружили отходы с полезными компонентами и отходы, захоронение которых запрещено.

Галина Шамберина