Переселенцы из приграничья Курской и Белгородской областей смогут вернуть землю

Депутаты Государственной думы РФ во втором чтении единогласно приняли законопроект о безвозмездном возвращении земельных участков жителям приграничья, пострадавшим от действий ВСУ и получившим сертификаты. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Действие законопроекта, помимо Курской, также распространяется на Белгородскую и Брянскую области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Законопроект предусматривает наделение трех указанных приграничных субъектов Российской Федерации полномочиями по предоставлению земельных участков именно тому гражданину, которому такой участок принадлежал ранее и от которого он отказался в целях получения мер социальной поддержки (жилищного сертификата) при отселении в связи с угрозой его жизни и здоровью»,— сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Действующие земельное законодательство позволяет субъектам РФ определять категории граждан, которым земельные участки предоставляются в собственность бесплатно. Также законом субъекта РФ могут быть определены муниципальные образования, в которых гражданам участки передаются в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства. Однако сейчас законодательство не позволяет предоставлять участок какому-то конкретному гражданину, опираясь на принцип первого заявления: кто первым подал заявление в отношении земельного участка, тот и приобрел права на него. Таким образом, предусмотрев возможность предоставления земли в собственность бесплатно или в безвозмездное пользование, субъект РФ не вправе «персонифицировать» передачу.

Александр Хинштейн напомнил, что о праве иметь возможность вернуть участки назад в собственность, в частности, просили курские переселенцы. По поручению Владимира Путина, данному в феврале, законопроект был внесен в Госдуму. В Курской области также был принят областной закон, который дает право людям, получившим сертификат, безвозмездно вернуть участок и в течение шести лет построить там дом. Однако глава государства предложил проработать вариант, при котором жители приграничья могут вернуть землю в собственность сразу. Ко второму чтению законопроект доработали и внесли в него существенное изменение — теперь становится возможным возвращать участки и с неразрушенными домами. После принятия документа соответствующие поправки внесут в региональное законодательство.

«Я благодарен депутатам Госдумы и лично председателю Вячеславу Володину за поддержку. Как только позволят меры безопасности, в приграничье вновь вернется мирная жизнь, и наши жители смогут вернуться домой»,— заявил Александр Хинштейн.

Предполагается, что особые условия возврата земельных участков, будут действовать до 1 января 2028 года. В течение этого срока земельные участки, даже переданные в государственную или муниципальную собственность, не могут быть отчуждены.

Украинские вооруженные формирования вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои за освобождение региона продолжались до 26 апреля 2025-го. За это время погиб 331 мирный житель и пострадали более 550 человек. В начале ноября стало известно, что более 300 тел жителей Суджи Курской области, погибших от рук ВСУ, вывезли и передали родственникам.

Денис Данилов