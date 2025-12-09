«Трампу срочно нужен результат»

Президент Украины Владимир Зеленский перед отъездом в Брюссель заявил, что рассчитывает получить так называемый репарационный кредит. Речь идет о фактической конфискации замороженных российских активов. До сих пор союзники не могли по этому поводу договориться. Москва, со своей стороны, грозит ответными мерами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Европа в итоге сумеет найти нужное Киеву решение.

Похоже, что европейские лидеры нашли некое решение по замороженным российским активам, однако объявлять об этом пока не торопятся. Ранее канцлер Фридрих Мерц при поддержке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сделал бельгийскому премьеру Барту Де Веверу предложение, от которого просто уже неудобно отказываться. Общий смысл в том, что гарантии Брюсселю в случае проблем с контрмерами Москвы предоставят все страны Евросоюза, за исключением Венгрии и Словакии. Их долю, видимо, поделят на всех. При этом Германия выделит максимальную сумму. Газета Politico называет цифру в более чем €50 млрд. Следом идет Франция — €34 млрд, Италия — €25 млрд и далее по нисходящей. И главное, судя по намекам, официально слова «изъятие» или «конфискация» звучать как бы не будут. Все это назовут «обеспечительными мерами». Также, вероятно, исчезнет слово «репарационный», останется просто «кредит». То есть никто ничего не отнимает, юридически деньги по-прежнему принадлежат России, но не факт, что они в итоге вернутся владельцу. При этом с правовой точки зрения все должно выглядеть вполне благопристойно. Еще раз нужно отметить, что информация эта предварительная и неокончательная.

Главное заключается в том, что партнеры Киева, видимо, не намерены бросать эту затею, а хотят дойти до логического конца. Владимир Зеленский перед отъездом из Лондона в Брюссель после совещания с ближайшими союзниками — Фридрихом Мерцом, Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном — заявил, что рассчитывает получить необходимое финансирование. Но это дело Европы, ей решать этот вопрос. Еще можно предположить, что активы и санкции будут использоваться как дополнительный фактор давления не только на Москву, но и на США: вы нас игнорируете, а у нас есть свой аргумент — мы можем сорвать любой ваш мирный план, потому что деньги у нас и с нами придется говорить.

В этом и есть стратегия Старого Света на текущий момент — получить доступ к переговорам в качестве равноправного участника. ЕС плюс Великобритания явно хотят показать зубы и попытаться действовать жестко.

Сложно сказать, насколько это получится, но, если решение по активам будет в итоге принято, это явно изменит текущую ситуацию. Все идет к тому, что переговорный процесс остановится на неопределенный срок. Похоже, меньше всего этого хочет Дональд Трамп, что может показаться удивительным. Но ему срочно нужен результат, иначе есть угроза серьезного падения его рейтинга. Впереди — промежуточные выборы в Конгресс, и в целом критика со стороны оппонентов достаточно сильная. Зеленский и Европа, со своей стороны, дают понять, что готовы продолжать воевать. Да и Россия тоже демонстрирует жесткую позицию.

Дмитрий Дризе