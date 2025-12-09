Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказывать о том, куда сходить в декабре.

Продолжаю рассказывать о выставках декабря. Некоторые я успел повидать сам, большинство других непременно осмотрю. В Центре конструктивизма «Зотов» работает проект «Путь к авангарду: диалоги художников в журнале "А-Я"». Этот журнал выходил в Париже всего-то с 1979-го по 1986-й, но оставил огромный след в продвижении неофициального искусства. Проект посвящен диалогу художников первой волны авангарда начала ХХ века и так называемой второй волны, которая случилась в 1950-60-е годы. Кстати, много работ и первых, и вторых.

В пространстве AZ/ART на Маросейке проходит выставка к 100-летию Дмитрия Краснопевцева — еще одного ярчайшего представителя неофициального искусства. В Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына выставляется также очень яркий представитель уже первого авангарда — «Давид Бурлюк. Возвращение». Главный из братьев Бурлюков в 1915–1918 годах жил в Башкирии и оставил здесь множество работ, на основе которых была сформирована самая большая в России коллекция его живописи и графики.

В Государственном историческом музее я уже посмотрел проект «Николай I. Идеальный самодержец». Это выставка, посвященная 200-летию вступления на престол Николая Павловича, а название — цитата из философа Константина Леонтьева: «Государь сам был такой идеальный самодержец, каких история не производила». На выставке много костюмов и других аксессуаров.

В Музее русского импрессионизма открыт проект «Свой человек. Владимир Гиляровский». Это про знаменитого «дядю Гиляя», его биографию, которая как приключенческий роман. Далее — «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург» в Новой Третьяковке: ожидаемый блокбастер, двери теперь не вышибают, но очереди есть наверняка. Я этого художника не очень высоко ценю, однако публика любит красивые картинки. А топ-шедевр Брюллова «Последний день Помпеи», оказывается, впервые за четверть века приехал в Москву из питерского Русского музея. Еще одна выставка в Новой Третьяковке — к 100-летию Эрнста Неизвестного. К нему, мне кажется, термин «неофициальное искусство» мало применим: мастерская была, выставки были, но художник был обруган Никитой Хрущевым, а потом уехал.

