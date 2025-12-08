Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозициях «Открытое хранение» в Музее AZ и « «Еврейская свадьба» в Еврейском музее и центре толерантности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Как, возможно, заметили наши слушатели, я довольно долго был в отпуске и, соответственно, не бывал в эфире. Накопилось множество различных выставочных проектов, о которых я вам еще не рассказывал. Начну беглый обзор того, что, как говорится, must see, с музеев.

Первым здесь для меня будет Музей AZ, который в своем основном здании на 2-й Тверской-Ямской показал новую экспозицию из работ Анатолия Зверева, аббревиатура имени которого — АЗ — и находится в названии самой институции вот уже 10 лет. Новая экспозиция, которая «повисла» здесь как минимум на год, называется «Открытое хранение». Новый куратор музея, хорошо известная Катя Бочавар, представила более 260 произведений одного из главных «нонконформистов», частично показывая работы действительно в режиме «открытого хранения», когда посетитель сам сдвигает металлические конструкции с развешанными полотнами, произвольно меняя экспозиционный взгляд. Второй этаж составила внутренняя мини-выставка из 66 автопортретов художника. Мне кажется, так много себя никто не изображал, как это делал «зверюга», как его называли близкие друзья и приятели. Катя известна своей любовью к перформансу и танцу, здесь тоже есть соответствующее видео, будут проводится сессии.

Вторым назову Еврейский музей и центр толерантности, который недавно открыл выставку «Еврейская свадьба», представляющую соответствующие обряды разных групп: горских, бухарских, грузинских евреев и ашкеназов, то есть жителей Восточной Европы. Помимо красивой и познавательной этнографической части, где представлены яркие наряды и украшения разных групп и даже хупа — свадебная палатка (а я, например, впервые увидел носовые кольца бухарских евреек)… Так вот, кроме документально-этнографических элементов, куратор музея Маша Гадас обильно снабдила экспозицию художественным материалом. Это графика и живопись советских летописцев «Идишланда» — от Иссахара-Бер Рыбака до Анатолия Каплана. А украшением явились несколько работ Марка Шагала, приехавших из его витебского музея.

Дмитрий Буткевич