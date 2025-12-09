Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о терминах и мемах, выбранных пользователями и экспертами.

Россияне выбрали «тревожность» — таким стало слово года интернет-пользователей. Голосование проводила сеть книжных магазинов с апреля по декабрь. Организаторы акции говорят, что слово отражает эмоциональное состояние общества в 2025 году. Среди претендентов также были слова «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь», «мир» «ожидание» и «перемены». Свое исследование и проводит интернет-портал, посвященный русскому языку, «Грамота.ру», так эксперты фиксируют новинки языка. В списке 12 слов — «ред-флаг», «пу-пу-пу», «имба», «зумер», «лимб», «промпт», «слоп», «брейнрот» и другие.

Посмотрим, какие слова отражают глобальную ситуацию. Кембриджский словарь словом года назвал термин «парасоциальный», это об эмоциональной связи человека со знаменитостью, хотя лично они и не знакомы. Оксфордский словарь выбрал словосочетание rage bait, «приманка для ярости». Речь о контенте, созданном специально, чтобы вызывать сильные негативные эмоции. Именно в 2025-м повестка изменилась: публикаций, провоцирующих злость и гнев, стало больше. Происходит «сдвиг в том, как мы распоряжаемся вниманием». Словарь Маккуори выбрал словом года «AI slop» — нечто, неряшливо сгенерированное искусственным интеллектом, контент низкого качества с ошибками. Словарь Collins поддержал тему технологий, назвав фразой года vibe coding, когда разработчик не сам пишет код, а поручает это делать машине.

Пожалуй, самый странный выбор у Dictionary.com: и это «six-seven». Да, две цифры стали словом. С лета их стало в разы больше в заголовках и результатах поиска. Судя по всему, этот термин произошел от песни рэпера Skrilla Doot Doot (6 7), ставшей вирусной в соцсетях. Кто-то говорит, что six-seven про рост баскетболиста, кто-то считает, что это отсылка к полицейской рации из-за сложного детства музыканта. Но в итоге мем не значит ничего конкретного. Dictionary.com поясняет: «Некоторые говорят, что это означает "так себе" или "может быть, это, может быть, то", особенно в сочетании с фирменным жестом рэпера, когда обе ладони обращены вверх и поочередно двигаются вверх и вниз». Молодые люди используют six-seven как ответ на любой вопрос. Еще одно доказательство того, что поколение «Альфа» проникло в интернет-пространство и начинает определять тренды.

Яна Лубнина