62% болельщиков поддержали ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

За ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) высказались 62% футбольных болельщиков. Это следует из опроса исследовательского центра АНО «Диалог», данные которого приводит пресс-служба министерства спорта России.

Исследовательский центр опросил 1900 человек. Против ужесточения лимита на иностранных игроков высказались 33% респондентов, еще 5% затруднились ответить. Также в опросе приняли участие люди, которые не являются болельщиками, но знакомы с понятием «легионер». Среди них 56% поддерживают ограничение числа иностранных футболистов, 19% — высказались против, 25% — затруднились.

Сторонники ужесточения лимита среди болельщиков считают, что эта мера будет стимулировать развитие отечественного футбола (37%). Также среди основных аргументов выделяются принцип «в российском футболе должны быть российские игроки» (22%) и уменьшение финансовых затрат (13%). При этом 70% болельщиков отмечают, что легионеры «демонстрируют более высокий уровень игры в сравнении с отечественными футболистами».

Высказавшиеся против отметили, что ужесточение лимита приведет к уменьшению конкуренции среди российских игроков (26%) и к ухудшению качества футбола в РПЛ (22%). Кроме того, 19% опрошенных считают, что легионеры могут служить примером для отечественных футболистов.

Отмечается, что 55% респондентов не поддерживают государственное финансирование профессиональных футбольных клубов. Среди болельщиков этот показатель составил 45%.

Ранее интервью «Ъ» Михаил Дегтярев рассказал, что министерство спорта планирует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ. Глава ведомства назвал «оптимальной» формулу, при которой на поле смогут находиться не более пяти иностранных игроков, а в заявке клуба — до десяти. Сейчас клубы РПЛ могут заявлять до 13 легионеров, но на поле одновременно могут быть восемь из них.

Таисия Орлова