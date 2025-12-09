Чем известен Ан-22 «Антей»

9 декабря в Ивановской области упал самолет Ан-22. По данным источников “Ъ”, разбившийся борт был последним из находившихся в эксплуатации в России Ан-22. Что известно об этом самолете — в справке “Ъ”.

Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ Ан-22

Разработан в 1960–1964 годах в Опытно-конструкторском бюро 473 (ныне — АО «Антонов» в Киеве). Главный конструктор Алексей Белолипецкий за внедрение Ан-22 в серийное производство был удостоен звания Героя социалистического труда (1975). Первый полет Ан-22 совершил 27 февраля 1965 года, в июне того же года был представлен на авиасалоне во французском Ле-Бурже. Эксплуатировался 55 лет — с 1969 по 2024 год. Название «Антей» получил в честь великана из греческой мифологии — сына Посейдона и Геи.

Ан-22 — первый советский турбовинтовой широкофюзеляжный транспортный самолет и самый большой турбовинтовой самолет в мире. На него ставили самые мощные турбовинтовые двигатели — НК-12МА с тягой в 15 тыс. э. л. с. Четырехлопастные винты диаметром 6,2 м обеспечивали крейсерскую скорость в 560 км/ч и максимальную — в 620 км/ч. Дальность с нагрузкой 40 тонн — 5225 км. Максимальная нагрузка — до 80 тонн.

Ан-22 предназначался прежде всего для военно-транспортной авиации, также использовался в гуманитарных миссиях. Использовался во время Афганской войны (1979–1989). В 1986 году применялся при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в начале 1990-х — при выводе Западной группы войск из Германии.

Производством Ан-22 занимался Ташкентский авиазавод, всего было изготовлено 66 серийных «Антеев», последний поднялся в воздух в 1975 году. Также были созданы две модификации: Ан-22А и Ан-22П3. Эксплуатантами выступали ВВС СССР, РФ и Украины, коммерческие авиакомпании Болгарии.