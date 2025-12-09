Экс-замруководителю Ростехнадзора в Удмуртии дали четыре года условного срока

В Ижевске бывшего замруководителя Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Вячеслава Логинова приговорили к четырем годам лишения свободы условно за превышении должностных полномочий в сфере эксплуатации опасных производственных объектов (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Суд установил, что подсудимый, действуя из корыстной заинтересованности, дал незаконные указания подчиненным на ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления, построенных с нарушениями законодательства в сфере промышленной безопасности без обязательной приемки Ростехнадзора.

Фигурант свою вину признал. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, а также лишение права занимать определенные должности на срок два года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Анастасия Лопатина