Уголовное дело экс-замруководителя Ростехнадзора в Удмуртии направили в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бывшего замруководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Вячеслава Логинова о вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов без необходимых проверок. Об этом сообщили в прокуратуре Удмуртии. Экс-чиновник обвиняется в превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 286 УК, до 10 лет лишения свободы).

Следствие считает, что с ноября 2023-го по март 2024 года Вячеслав Логинов отдал распоряжения подчиненным подписать акты приемки пяти объектов, относящихся к сетям АО «Газпром газораспределение Ижевск», без обязательных выездных проверок. По версии следствия, эти объекты были введены в эксплуатацию без согласования с надзорным ведомством, но обвиняемый велел освободить организацию от административной ответственности.

Уголовное дело рассмотрит Индустриальный райсуд Ижевска. Вячеслава Логинова задержали сотрудники УФСБ 7 мая. Он был арестован.