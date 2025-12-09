Британские подростки предпочитают чат-боты психологам

Каждый четвертый подросток в Англии и Уэльсе за последний год использовал чат-бот с ИИ для психологической поддержки и консультации. А среди британцев в возрасте 13–17 лет, столкнувшихся с насилием или ставших его жертвами, эта доля возрастает до 40%. Такие данные приводит британский благотворительный фонд Youth Endowment Fund (YEF), опросивший более 11 тыс. подростков.

Как отмечают в YEF, чат-боты хотя и совершенно не приспособлены для того, чтобы эффективно помочь подростку, ставшему жертвой или свидетелем насилия, справиться с психологической травмой и шоком, но они оказываются удобнее. С чат-ботом, по словам подростков, можно поговорить в любой момент и время суток, он всегда настроен на волну пользователя, он никогда не расскажет об услышанном родителям или учителям и т. п.

Эксперты отмечают: ожидание приема у психотерапевта бывает довольно длительным, не всегда профессионал способен в достаточной мере выразить сочувствие и понимание, общение с ним не всегда конфиденциально. Также значительно реже подростки ищут совета на сайтах психологической помощи, на специализированных форумах или в приложениях и реже всего звонят на «линии помощи» или общаются с платными психологами онлайн.

Алена Миклашевская