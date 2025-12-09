Лукашенко назвал литовцев «своими людьми» и призвал страну к переговорам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил литовской стороне провести переговоры по вопросу застрявших на белорусской территории большегрузов. По его словам, литовцы и поляки «свои люди», с ними можно договориться.

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

«Если хотите нормальных отношений, садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы… Других вариантов нет»,— сказал господин Лукашенко на заседании Совета безопасности (цитата по БЕЛТА).

Белорусский президент заявил, что власти Литвы «кричат гвалтом» по поводу ситуации с литовскими автомобилями, которые застряли на территории Белоруссии после закрытия границы между странами. Господин Лукашенко отметил, что литовские большегрузы «не валяются на обочине», а стоят под охраной на стоянках. Для водителей грузовиков созданы необходимые условия пребывания. По словам президента, белорусская сторона готова выкупить скоропортящиеся грузы из фур. Он подчеркнул, что эта тема лежит в плоскости предполагаемых литовско-белорусских переговоров.

Александр Лукашенко также озвучил пункты, интересующие белорусскую сторону. Литва должна нормализовать работу детского санатория «Беларусь» и вернуть деньги за постройку порта в нем. Также президент потребовал вернуть 20 «украденных» автомобилей, в том числе пожарные машины, которые поставлялись в Зимбабве.

Литва закрыла границу с Белоруссией в конце октября. В ответ Минск ограничил движение грузовиков с литовской регистрацией, после чего на территории Белоруссии застряли более 1 тыс. большегрузов.