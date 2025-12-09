Ford и Renault совместно создадут новые модели электромобилей

Американский автоконцерн Ford объявил о сотрудничестве с французским автопроизводителем Renault в области электромобилей. Основная цель — борьба с китайскими конкурентами.

«В нашей отрасли идет борьба за выживание,— заявил Reuters генеральный директор Ford Джим Фарли накануне официального объявления о сделке.— Нигде это не заметно так, как в Европе».

Партнеры планируют наладить производство двух моделей бюджетных электромобилей на заводе Renault на севере Франции. Ожидается, что первые образцы поступят в продажу в 2028 году. Китайские электромобили активно проникают на европейский рынок. В 2025 году их доля составила 7,6% и продолжает расти, несмотря на введение Еврокомиссией пошлин в размере 45%.

Ford уже производит электромобили и фургоны в партнерстве с немецким автопроизводителем Volkswagen. Renault также разрабатывает фургоны совместно с концернами Nissan и Volvo Group. Наряду с этим французский автопроизводитель сотрудничает и с Китаем — в 2026 году в Бразилии планируется выпуск двух моделей автомобиля на платформе Geely.

Ярослав Фокин