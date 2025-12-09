Суд на Урале оставил под стражей учителя, обвиняемого в покушении на убийства

Свердловский областной суд Екатеринбурга оставил без изменения меру пресечения в отношении школьного учителя по игре на балалайке Артема Ваганова, обвиняемого в покушении на убийства нескольких несовершеннолетних. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, апелляционная коллегия отклонила ходатайство защиты об изменении меры пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

Напомним, Ленинский районный суд арестовал бывшего учителя музыки 21 ноября. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ст. 151.2 УК РФ).

По версии следствия, 33-летний обвиняемый, являясь преподавателем музыки в одном из образовательных учреждений, приглашал к себе домой детей и надевал пакет на голову учащимся и удерживал его. Как писал портал Е1, свои действия он называл «проверкой дыхания» и предлагал детям за это деньги.

Адвокат Ваганова, оспаривая постановление, настаивал на смягчении меры пресечения, однако областной суд счел первоначальное решение обоснованным. Артем Ваганов останется под стражей до 19 января 2026 года.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Эта музыка могла стать вечной».

Полина Бабинцева