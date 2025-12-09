Минобороны: российские ВКС сбили украинский истребитель Су-27

Министерство обороны РФ сообщило, что в зоне СВО был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Также российские средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу, 13 реактивных снарядов HIMARS и 280 беспилотников самолетного типа.

В сводке ведомства от 9 декабря говорится, что «нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины» и «объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ». Помимо этого нанесены удары по цеху сборки и складам БПЛА и пунктам дислокации ВСУ в 157 районах.

Также Минобороны РФ заявило об установлении контроля над населенным пунктом Остаповское в Днепропетровской области.