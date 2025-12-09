Контейнерные перевозки на СвЖД в ноябре выросли на 7,2%

В январе-ноябре 2025 года на Свердловской магистрали перевезено 436 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU), что на 7,2% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

За 11 месяцев было отправлено 229 тыс. ДФЭ во внутреннем сообщении (-4,6%) и 207 тыс. ДФЭ в экспортном направлении (+24,2%). Общий объем отправленных груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличился на 5,5%, составив 316,2 тыс. ДФЭ (5,6 млн тонн грузов, +4,7%). В их числе:

химикаты и сода — 109,2 тыс. ДФЭ (-6,1%);

химические и минеральные удобрения — 36,9 тыс. (рост в 2,3 раза);

лесные грузы — 31,4 тыс. (+4,2%);

нефть и нефтепродукты — 29,2 тыс. (-13,8%);

бумага — 25,4 тыс. (+9,4%);

черные металлы — 17,6 тыс. (+15,2%).

Рост также продемонстрировали цветные металлы, зерно, строительные грузы, продовольственные товары, метизы, снижение — огнеупоры и продукты перемола. Всего по сети ОАО «РЖД» с января перевезено 6 млн 911,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 3,9% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, перевозки контейнеров на СвЖД за девять месяцев выросли на 8,4% — было перевезено 354,2 тыс. контейнеров ДФЭ. Из них во внутреннем сообщении отправлено 186,9 тыс. контейнеров (-5,1%), а в экспортном — 167,3 тыс. (+28,7%).

Ирина Пичурина