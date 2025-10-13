Перевозки контейнеров на СвЖД за девять месяцев выросли на 8,4%

С января по сентябрь 2025 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) перевезено 354,2 тыс. груженых и порожних контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU), что на 8,4% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Из них во внутреннем сообщении отправлено 186,9 тыс. контейнеров (-5,1%), а в экспортном — 167,3 тыс. контейнеров (+28,7%).

Количество груженых контейнеров ДФЭ, которые были отправлены во всех видах сообщения, достигло 258,2 тыс. (+7,4%). В них было перевезено 4,6 млн тонн грузов (+6,2%). Среди них:

химикаты и сода — 88,9 тыс. (-7%);

химические и минеральные удобрения — 28,8 тыс. (рост в три раза);

лесные грузы — 27,9 тыс. (+9%);

нефть и нефтепродукты — 24,1 тыс. (-13,2%);

бумага — 20,8 тыс. (+11,7%).

Рост также показали черные и цветные металлы, строительные грузы, метизы и продукты перемола. Отрицательную динамику — зерно, огнеупоры, продовольственные товары. Всего на РЖД перевезено порядка 5,6 млн контейнеров ДФЭ (-4%).

Напомним, в период с января по август контейнерные перевозки на СвЖД выросли на 10,8% относительно показателей за тот же период прошлого года. Во всех видах сообщения перевезено 319,6 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ.

Ирина Пичурина