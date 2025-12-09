В Челябинской области выявили 760 коррупционных нарушений в 2025 году

Прокуратура Челябинской области и ее подразделения выявили 763 нарушений антикоррупционного законодательства в январе-ноябре 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего нарушители не соблюдали установленные законами обязанности, запреты и ограничения. В том числе по итогам проверок в сфере закупок и распоряжения госсобственностью прокуроры внесли 220 представлений об устранении нарушений. В результате к дисциплинарной ответственности привлечено 276 человек.

Кроме того, 288 лиц не соблюдали закон в части декларирования доходов и имущества либо имели неурегулированный конфликт интересов. Досрочно прекратили полномочия в связи с утратой доверия, что является самым строгим взысканием за подобные правонарушения, 17 человек. Из них 13 виновных лиц допустили конфликт интересов, трое не представили сведения о доходах, одно лицо не задекларировало расходы.

В этом году прокуратура подала три иска о приобретении чиновниками имущества на неподтвержденные доходы. Ведомство требует обратить имущество на общую сумму 78,7 млн руб. в пользу государства. В том числе дела касаются экс-начальника ГАИ Челябинска Александра Гайде и бывшего руководителя ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрия Заморы.

По постановлениям прокуроров к административной ответственности за незаконное вознаграждение в интересах компаний по ст. 19.28 КоАП РФ привлечено 12 организаций. Назначены штрафы на общую сумму свыше 100 млн руб.

Виталина Ярховска