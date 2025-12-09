Силуанов назвал идеальным сочетанием жесткий бюджет и низкие ставки

Сочетание жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики является идеальной макроэкономической конструкцией. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Эксперту».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Идеальная конструкция — жесткий бюджет и мягкая ДКП с низкими процентными ставками»,— сказал господин Силуанов. По его мнению, такое сочетание придает гибкость экономической политике. Глава Минфина добавил, что когда инфляция замедляется, а ставки низкие, дополнительным стимулом для экономики может стать бюджет.

«Бюджетный стимул — это важно, — добавил министр.— Но он не может быть бесконечным, иначе произойдет разбалансировка финансов».

Банк России должен создавать пространство для снижения банковских ставок, уверен глава ведомства. Он отметил, что подход Минфина к бюджетной политике позволяет это сделать.