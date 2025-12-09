Песков: Кремль получает очень много детских обращений из-за блокировки Roblox

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль фиксирует много обращений от детей после блокировки в России американской игровой платформы Roblox.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Роскомнадзор заблокировал доступ к игровой платформе Roblox в России 3 декабря, на следующий день — к сервису видеосвязи FaceTime и мессенджеру для обмена фотографиями Snapchat. 8 декабря глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что после решения РКН о блокировке Roblox и других платформ «каждый второй ребенок» пишет ей о желании покинуть Россию.

Господин Песков, комментируя заявление госпожи Мизулиной, сказал, что в Кремле «не владеют информацией» о желании детей уехать из страны. «Хотя я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Дети об этом пишут <...> Я имею в виду, не об отъезде они пишут. А вот об этой игре. Она фигурирует»,— сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Roblox — платформа онлайн-игр, которая предоставляет возможность любому пользователю разрабатывать игры на внутриигровом движке и размещать их для общего доступа. По данным разработчиков, ежедневно на платформу заходит более 151 млн пользователей. BBC сообщал со ссылкой на представителей компании-разработчика, что в 2024 году 40% аудитории площадки составляли дети младше 13 лет.

Роскомнадзор объяснил блокировку Roblox пропагандой экстремизма и терроризма, а также призывами к насилию. Также в ведомстве утверждают, что в чатах Roblox есть педофилы, которые заводят знакомства с несовершеннолетними игроками.

Полина Мотызлевская