В Татарстане закупят препарат от болезней легких на 13 млн рублей

В Татарстане на поставку препарата от болезней легких выделят 13 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В медицинские учреждения республики поступит 5 тыс. упаковок препарата «Олодатерол — Тиотропия бромид», применяемого для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), хронического бронхита и эмфиземы. Стоимость одной упаковки составляет 2,6 тыс. руб.

Поставка препарата будет осуществляться в течение 2025–2026 годов.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»), обеспечивающее медицинские учреждения и население республики лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Анна Кайдалова