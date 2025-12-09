В Кремле высоко ценят заинтересованность венгерских коллег в развитии бизнес-связей в постконфликтное время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Москву.

«Мы знаем, что у господина Сийярто очень насыщенная программа пребывания, очень много контактов, которые носят прикладное значение,— сказал Песков журналистам.— Мы высоко ценим такую заинтересованность коллег из Венгрии».

Господин Песков также уточнил, что у президента России Владимира Путина нет планов встречаться с Петером Сийярто.

Петер Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии. По прибытии в столицу он посетил мессу в католическом соборе в Москве.

Анастасия Домбицкая