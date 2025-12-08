Два человека пострадали при атаках 71 БПЛА в Белгородской области

За минувшие сутки ВСУ ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум десяти боеприпасов и 71 дрона. В результате были ранены два мирных жителя, получили разрушения частный дом и восемь автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В поселке Борисовка Борисовского округа мирный житель пострадал из-за детонации БПЛА на территории коммерческого объекта. Он находится в горбольнице №2 в облцентре. На месте атаки повреждены навес здания и два автомобиля. Также из-за удара беспилотника получил разрушения объект инфраструктуры в селе Березовка.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа сегодня утром FPV-дрон целенаправленно атаковал велосипедиста. Он получил множественные осколочные ранения и попал в местную центральную райбольницу. Всего муниципалитет подвергся ударам с помощью трех боеприпасов и 13 БПЛА. В селе Гора-Подол была повреждена линия электропередачи, в селе Глотове — машина.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка, Вознесеновка, Максимовка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка выпустили один боеприпас и 22 беспилотника. В Шебекине получило разрушения оборудование предприятия, в селе Новая Таволжанка — частный дом, в селе Максимовка — две машины, в селе Белянка — грузовик.

Алина Морозова