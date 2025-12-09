Саудовская Аравия разрешила состоятельным иностранцам покупать алкоголь

Власти Саудовской Аравии ослабили жесткие ограничения на продажу алкоголя. Чтобы купить спиртные напитки, нужно быть иностранным гражданином с определенным уровнем доходов, проживать в Саудовской Аравии и не исповедовать ислам. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, для покупки алкоголя иностранные граждане должны предъявить справку о ежемесячном доходе не менее $13,3 тыс. Купить алкоголь по такой справке можно в первом и пока единственном в Саудовской Аравии магазине, который открылся в 2024 году в дипломатическом квартале Эр-Рияда. Изначально в нем могли покупать спиртные напитки иностранные дипломаты и сотрудники посольств из немусульманских стран. Теперь контингент покупателей расширили, не слишком оповещая об этом общественность. Кроме того, Bloomberg ранее сообщал о том, что ведется строительство еще двух магазинов алкоголя в двух других городах страны.

Запрет на продажу и распитие алкоголя в Саудовской Аравии действует с 1952 года. В мае 2025 года некоторые СМИ распространили информацию о том, что власти страны якобы хотят отменить этот запрет. Однако источники в руководстве страны опровергли эти слухи.

Алена Миклашевская