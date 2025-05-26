Власти Саудовской Аравии не подтвердили снятие запрета на алкоголь

Неназванный саудовский чиновник не подтвердил Reuters информацию о том, что королевство отменит запрет на продажу и распитие алкоголя. Он действует в стране уже на протяжении 73 лет, с 1952 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители кафе в Саудовской Аравии

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Посетители кафе в Саудовской Аравии

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

The Economic Times сообщала, что саудовские власти намерены разрешить продажу и употребление алкоголя в 2026 году. Это нововведение якобы является частью подготовки к международным мероприятиям, включая чемпионат мира по футболу FIFA 2034.

В январе 2024-го в дипломатическом квартале Эр-Рияда открыли первый в Саудовской Аравии магазин алкоголя. Купить напитки там могут только иностранные дипломаты и сотрудники посольств из немусульманских стран.

Саудовская Аравия за счет щедрых вливаний от подконтрольных правительству страны структур стала важнейшим игроком в футболе и гольфе. Это следствие реализации программы «Видение 2030», которая, как рассчитывает саудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман, должна трансформировать экономику страны.