Лукашенко призвал усилить оборону из-за милитаризации Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо «актуализировать оборонные действия», чтобы при необходимости защищать свои территории. Он отметил, что такая мера особенно нужна из-за милитаризации стран Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию <…> Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Беларуси»,— сказал господин Лукашенко на заседании Совета безопасности (цитата по БЕЛТА). Он отметил, что РФ и Белоруссия «ни на кого не собираются нападать», поскольку двум странам «всего достаточно».

В начале ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что страны Европы «отрабатывают захватнические действия» в отношении противников с Востока. Об этом он сказал на встрече секретарей советов безопасности Содружества независимых государств (СНГ), в которой также участвовал его белорусский коллега Александр Вольфович.