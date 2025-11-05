Шойгу: Запад отрабатывает захватнические шаги в отношении противников с Востока

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил о милитаризации Европы, отметив, что действия западных стран направлены против «противников с Востока».

«Страны Запада продолжает активно поддерживать киевский режим, несмотря на то, что он вновь и вновь подтверждает свою террористическую сущность. Активно осуществляется милитаризация Европы, растут военные расходы, на учениях все чаще отрабатываются захватнические действия в отношении противников с Востока», — заявил он на XIII встрече секретарей советов безопасности стран—участниц Содружества независимых государств (СНГ) в Москве.

По его словам, начался новый этап исторического развития — «период многополярного мира». «Однако западные государства с этим мириться не готовы, они строят свою политику в рамках отжившей своей век колониальной системы», — отметил Сергей Шойгу. Россия же, как следует из его выступления, продвигает «конструктивную альтернативу» этому: «Многополярный мир и интеграция, основанная на принципах суверенного равенства, неделимой безопасности и уважения национальных интересов каждого из государств». «Эта объединительная повестка находит отклик у большинства государств глобального Юга, которые так же, как и все мы, здесь в СНГ заинтересованы в стабильном и суверенном развитии», — заявил Серей Шойгу.

Запланировано, что в ходе встречи секретари советов безопасности обсудят вызовы и угрозы безопасности на пространстве СНГ и возможные совместные меры реагирования. Также они рассмотрят вопросы по развитию гуманитарного и образовательного сотрудничества на пространстве Содружества. Кроме того, в ходе встречи будут подведены итоги первого международного Фестиваля народов России и СНГ, который под своим началом объединил деловую программу, кинофорум, кинопоказы, выставки, лектории, просветительские мероприятия, мастер-классы, гала-концерт и многое другое.

Елена Черненко