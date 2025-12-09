ЕС проверит «ИИ-поиск» Google на нарушение антимонопольных законов

Еврокомиссия проведет очередное антимонопольное расследование в отношении Google. Регулятор подозревает американскую корпорацию в недобросовестном использовании чужого контента при разработке и поддержке своих моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Еврокомиссию интересует, не навязывает ли Google издателям и сторонним создателям контента, в том числе на YouTube, несправедливые правила и условия работы. Регулятор проверит, как работают поисковые ИИ-инструменты от Google — «Обзор от ИИ» и «ИИ-поиск», как они используют чужой контент и выплачивают ли они авторам этого контента справедливую компенсацию за это.

Кроме того, Еврокомиссия проверит, не оставляет ли американская компания за собой право приоритетного доступа к такому контенту, тем самым ставя разработчиков конкурирующих моделей ИИ в невыгодное положение.

В октябре иск к Google из-за «Обзора от ИИ» подала Федерация издателей газет Италии. Издания обвиняют американскую корпорацию в краже не только их новостного контента, но и интернет-трафика.

