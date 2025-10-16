Газеты Италии подали жалобу на Google из-за кражи контента и трафика

Федерация издателей газет Италии (FIEG) подала жалобу в телекоммуникационный надзорный орган страны на новый инструмент поиска от Google — «Обзор от ИИ». Газеты обвиняют американскую корпорацию в краже не только их новостного контента, но и интернет-трафика.

FIEG в своей жалобе называет новый инструмент поиска от Google «убийцей трафика». Издатели отмечают, что ответы от ИИ Google теперь автоматически добавляются к ответам на поисковые запросы пользователей и тем больше не нужно посещать исходные источники информации, то есть сайты издателей. «Мы говорим о продукте, который не только находится в прямой конкуренции с контентом, созданным издательскими компаниями, но также приводит к снижению его видимости и доступности и, следовательно, связанных доходов от рекламы»,— говорится в жалобе.

FIEG подала аналогичные жалобы регуляторам и других стран ЕС. Цель федерации — заставить Еврокомиссию начать расследование против Google и признать американскую компанию в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA) ЕС.

Кирилл Сарханянц