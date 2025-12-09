ТАСС: военно-транспортный Ан-22 упал в водохранилище вблизи Иваново

Военно-транспортный самолет Ан-22 упал в Ивановской области в районе Уводьского водохранилища, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства заявил, что фрагменты самолета найдены на воде. По словам источника, Ан-22 совершал плановый облет после ремонта.

Информацию о крушении подтвердили источники РЕН ТВ. По предварительным данным, военно-транспортный самолет принадлежит Минобороны РФ, указывал Telegram-канал 112.