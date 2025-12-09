Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Комплекс кузбасского разреза «Бунгурский» продается почти за 0,5 млрд рублей

Имущественный комплекс обанкроченного ООО «Разрез “Бунгурский”» на юге Кузбасса продается на открытом аукционе 20 января 2026 года с начальной ценой 493,3 млн руб. Шаг торгов — 5%, заявки принимаются по 16 января включительно, говорится в объявлении, размещенном на сайте ЕФРСБ.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В составе продаваемого комплекса семь земельных участков в Новокузнецком муниципальном округе, два автосамосвала, две линии электропередачи, погрузчик, офисная техника, производственные приборы и др. О наличии в составе комплекса лицензии на недра не указано.

В рамках конкурсного производства в ООО «Разрез “Бунгурский”» аукцион по продаже имущественного комплекса назначался также на 30 июня 2025 года с начальной ценой 457,5 млн руб. и с включением в продаваемое имущество лицензии на участок недр «Бунгуро-Листвянский-4 и Михайловский» . О результатах этих торгов не сообщалось.

Разрез «Бунгурский» добывал до 1 млн т угля в год, в январе 2024 года был признан несостоятельным.

Игорь Лавренков, Кемерово

