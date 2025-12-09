На аренду спецтехники в Казани выделят 10 млн рублей

Муниципальное унитарное предприятие города Казани «Городское благоустройство» выделит 10 млн руб. на аренду спецтехники с экипажем. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Для выполнения работ планируется использование автомобилей-самосвалов, фронтальных погрузчиков или их эквивалентов, экскаваторов-погрузчиков, мини-погрузчиков, тракторов с навесными дорожными щетками, а также самосвалов для вывоза снега.

Финансирование осуществляется за счет собственных средств предприятия. «Городское благоустройство» занимается поддержанием городской инфраструктуры, включая ремонт дорог и очистку придорожных территорий, благоустройство лесопарковых зон, снос зданий и сооружений, производство земляных работ, озеленение парков и улиц.

Ранее сообщалось, что «Городское благоустройство» уже выделяло 10 млн руб. на аренду транспорта с экипажем.

