В Казани на аренду спецтехники с экипажем выделят 10 млн рублей

На оказание транспортных услуг специализированной техники с экипажем в Казани выделят 10 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Для выполнения дорожных и иных работ предусмотрено использование автогрейдеров, экскаватора-погрузчика, самосвалов «КамАЗ», а также фронтального погрузчика. Работы будут проводиться на территории Казани по поручению заказчика с момента подписания договора до 31 октября 2026 года.

Заказчиком выступает МУП «Городское благоустройство», ответственное за уборку, благоустройство и содержание городской инфраструктуры. Финансирование осуществляется за счет предприятия.

Ранее в этом месяце сообщалось, что предприятие на аренду спецтехники для нужд Казани направит 30 млн руб.

Анна Кайдалова