Бывшие судьи из Татарстана получили должности в судах Башкирии

Президент России Владимир Путин назначил председателем Октябрьского городского суда Алесю Глейдман, а судьями Верховного суда Башкирии — Наталью Зотееву и Юлию Шуйскую.

Алеся Глейдман, по данным открытых источников, была помощником судьи Верховного суда Татарстана. В октябре 2019 года была назначена судьей Лениногорского городского суда, а в ноябре 2023 года — судьей Советского районного суда Казани.

Наталья Зотеева работала судьей Чистопольского городского суда, а Юлия Шуйская — судьей Нижнекамского городского суда.

В мае 2023 года председателем Верховного суда Башкирии был назначен бывший судья из Татарстана Раиль Шайдуллин

Олег Вахитов