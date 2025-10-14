Бесплатный Wi-Fi для пассажиров появился на 18 вокзалах Черноземья

Из-за периодического отключения мобильного интернета, связанного с оперативной обстановкой, на 18 вокзалах Юго-Восточной железной дороги в регионах Черноземья (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в макрорегионе, за исключением Орловской области) оборудовали дополнительные точки бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В перечень вошли следующие железнодорожные вокзалы: «Белгород», «Валуйки», «Старый Оскол», «Воронеж-1», «Воронеж-Южный», «Борисоглебск», «Поворино», «Россошь», «Лиски», «Таловая», «Липецк», «Грязи», «Елец», «Тамбов-1», «Кирсанов», «Мичуринск-Уральский», «Мичуринск-Воронежский», «Богоявленск».

Дополнительные точки бесплатного доступа к сети, благодаря которым пассажиры даже при проблемах с сотовой связью смогут пользоваться интернетом, обозначены специальными табличками. Для подключения необходимо в настройках мобильного устройства выбрать сеть с названием RZD.

Мария Свиридова