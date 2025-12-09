Посол России в Северной Македонии освобожден от обязанностей

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей посла РФ в Северной Македонии Сергея Баздникина. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

«Освободить Баздникина Сергея Александровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Северной Македонии»,— говорится в документе.

Сергей Баздникин занимал эту должность с 2018 года. До этого занимал должности в центральном аппарате министерства. С 2010 по 2018 год был заместителем директора Департамента внешнеполитического планирования МИД России.

Анастасия Домбицкая