Иноагента Илью Яшина заочно приговорили к почти двум годам колонии

Мировой суд в Москве вынес приговор по делу бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (признан в России иноагентом). Ему заочно назначили 1 год и 10 месяцев колонии общего режима за уклонение от обязанностей иноагента. Политику также запретили в течение 2 лет и 10 месяцев администрировать сайты, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Яшин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Янус Невструев, Коммерсантъ Илья Яшин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Янус Невструев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, экс-депутат в 2023-2024 годах публиковал материалы без маркировки иностранного агента. При этом его дважды в течение года привлекали к административной ответственности за это правонарушение. Осужденный объявлен в федеральный розыск.

Гособвинение запрашивало для Ильи Яшина (иноагент) аналогичный срок. В декабре 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего мундепа к 8,5 годам колонии за распространение фейков о ВС РФ. В августе 2024 года его освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. С тех пор политик живет в Германии.

Никита Черненко