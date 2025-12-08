Прокурор запросил для Яшина почти 2 года за уклонение от обязанностей иноагента

Гособвинение запросило 1 год и 10 месяцев для бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (признан иноагентом), сообщил ТАСС его адвокат Михаил Бирюков. Его обвиняют по статье об уклонении от обязанностей иноагентов. Приговор огласят 9 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Яшин (признан иноагентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Илья Яшин (признан иноагентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По статье фигуранту грозит штраф до 300 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. По закону РФ, признанные в стране иноагентами лица должны маркировать все производимые и распространяемые материалы, регулярно отчитываться перед Минюстом о своей деятельности, финансах, учредителях и работниках.

В декабре 2022 года Мещанский райсуд Москвы приговорил Илью Яшина (признан иноагентом) к восьми с половиной годам лишения свободы по делу о фейках об армии. В августе 2024 года он был освобожден при обмене заключенными между Россией и Западом и с тех пор проживает в Германии. После его отъезда МВД России объявило его в федеральный розыск